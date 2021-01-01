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الاحتلال يغلق بحر قطاع غزة بشكل كامل بوجه الصيادين حتى اشعار آخر

الإثنين 26 أبريل 2021 05:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق بحر قطاع غزة بشكل كامل بوجه الصيادين حتى اشعار آخر



القدس المحتلة/سما/

أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية فجر اليوم الاثنين، بأنه تم ابلاغها من قبل الجانب الاسرائيلي باغلاق بحر غزة امام الصيادين بشكلا كامل وذلك ابتداءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى اشعار اخر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال" إغلاق مساحة الصيد في قطاع غزة بشكل كامل ردا على اطلاق الصواريخ الليلة".

وصرح مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، بأن الاحتلال قرر إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل بوجه الصيادين، ردًا على إطلاق الصواريخ.

يأتي هذا القرار من قبل الجانب الإسرائيلي، رداً على استمرار استهداف مستوطنات الغلاف بصواريخ من القطاع، على خلفية استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين في مدينة القدس..

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد الليلة الماضية، أن الجنرال غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية، أعلن عن تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 15 إلى 9 أميال، وذلك بدءاً من الساعة 6 صباح اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخ

#الاحتلال #الصيادين #غزة #الهيئة العامة للشؤون المدنية

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