رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة..فيديو

غزة /سما/

دوت صفارات الإنذار فجر الاثنين، في سديروت ومستوطنات غلاف غزة ، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة سديروت، فالحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدية 2 منها وسقطت الثالثة في قطاع غزة.

وقال المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية تال ليف رام "يبدو أن غزة لم تتأثر بقرار تقليص مساحة الصيد ببحر قطاع غزة.

وأضاف "يبدو أن وابلا من الصواريخ أطلق على شاعر هنيغف وسديروت والقبة تحاول الاعتراض"

وبين مراسل القناة 13 العبرية ألموغ بوكير أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال "جاء إطلاق الصواريخ بعد وقت قصير من قرار إسرائيل تقليص مساحة الصيد في القطاع من 15 ميلاً إلى 9 أميال رداً على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية.

وأفادت القناة 13 العبرية أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين على الأقل في سماء سديروت"، مشيرة إلى حديث عن وجود عدد من إصابات بالهلع في سديروت جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.