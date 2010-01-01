وفاة عبدالله الحافظ رحمه الله في السعودية .. من هو ؟

الرياض / سما

تصدر هاشتاق عبدالله الحافظ رحمه الله، الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أعلن عن وفاته ونعاه العشرات من المحبين وأفراد العائلة عبر منصة تويتر.

وصعد هاشتاق بقوه إلى الترند بالدعوات بالرحمه والمغفرة للمغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله إبراهيم العبد الحافظ "اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واسكنه فسيح جناتك".

وقال أحد افراد الأسرة: انا لله وانا إليه راجعون، اللهم اجزه جزاء الصابرين واحشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، رحل عنا صاحب القلب الأبيض والوجه المبتسم العم والوالد عبدالله بن إبراهيم العبد الحافظ غفر له ورحمه رحمة واسعة.

وأثار خبر وفاة عبدالله الحافظ حالة كبيرة من الخوف والذكر لا سيما لدى محبي فريق نادي الهلال والوحدة السعودييين؛ كونه يحمل اسم أحد النجوم البالغ عمرهم 19 سنة فقط.

ولعب عبدالله الحافظ في صفوف نادي الهلال سابقا قبل أن ينتقل إلى الوحدة وما زال يمارس كرة القدم منذ موسم 2010 ومركزه الدفاع وهو من مواليد سنة 1992 ميلادي.