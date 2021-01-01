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الجهاد: إزالة الحواجز من باب العامود يثبت أن إرادة الحق أقوى من جبروت الباطل

الإثنين 26 أبريل 2021 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: إزالة الحواجز من باب العامود يثبت أن إرادة الحق أقوى من جبروت الباطل



غزة /سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد، أن إزالة حواجز الاحتلال الحديدة من باب العامود يثبت أن إرادة الحق أقوى من جبروت الباطل

وقالت الجهاد في بيان، :"حقق المقدسيون إنجازاً في مواجهة الاحتلال الغاصب بعد أن أجبرته انتفاضتهم على إزالة الحواجز من منطقة باب العامود، أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وشددت على، أن هذا التراجع الصهيوني ما كان ليتم لولا إرادة الصمود والمواجهة وإصرار الشباب المقدسي على تحدي القرارات العسكرية والتصدي لها.

وأضافت :"لقد أثبت المقدسيون مجدداً أن إرادة الحق أقوى من جبروت الباطل" .

وتابعت الجهاد في بيانها :"إن هذا النموذج قادر على تحقيق الانتصارات وإن أمامنا جميعاً واجبات لحماية الأقصى وفي مقدمها التصدي للاقتحامات الني يتعرض لها المسجد الأقصى ومواجهة تسريب الأملاك وإسقاط قرارات الهدم والضم في الشيخ جراح وغيره من أحياء القدس".

#الجهاد الاسلامي #القدس المحتلة

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صور: الشبان المقدسيون يزيلون الحواجز الحديدة في باب العامود

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