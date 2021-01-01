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الامارات تدعو اسرائيل إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد

الإثنين 26 أبريل 2021 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامارات تدعو اسرائيل إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد



أبوظبي/سما/

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفضها الدائم وادانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

ودعت الوزارة  السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان. كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

#الامارات #اسرائيل #الاحتلال الاسرائيلي #القدس المحتلة

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