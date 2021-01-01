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دحلان عن احداث القدس: الشعب الفلسطيني يثبت ألا سيادة في القدس سوى لأهلها

الأحد 25 أبريل 2021 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان عن احداث القدس: الشعب الفلسطيني يثبت ألا سيادة في القدس سوى لأهلها



غزة /سما/

قال القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، مساء اليوم الأحد، إنه مرة تلو الأخرى يثبت الشعب الفلسطيني ألا سيادة في القدس سوى لأهل القدس.

وبارك دحلان لأهل القدس صمودهم قائلا: “مبارك لقدسنا انتصار أهلها، مبارك لشعبنا انتصار إرادته عاش نضال شعبنا الفلسطيني وعاشت فلسطين عربية حرة وعاصمتها القدس الشريف”.

وتمكن عدد من المتظاهرين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، من إزالة الحواجز التي وضعها الاحتلال في ساحة باب العامود في القدس المحتلة وذلك بعد 12 يوما من المظاهرات ضد الاحتلال.

وأدت المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى اعتقال أكثر من 100 مقدسي، وإصابة 750 آخرين باعتداءات الاحتلال.

وتشهد مدينة القدس يوميًا، منذ بدء شهر رمضان، وخاصة بعد صلاة التراويح مواجهات مع قوات الاحتلال التي تحاول تفريغ منطقة باب العامود وما حولها من المقدسيين.

#محمد دحلان #التيار الاصلاحي لحركة فتح #حرك فتح #القدس #هبة القدس

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