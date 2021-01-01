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هنية يتحدث عن احداث القدس والانتخابات: لا هدوء إذا استمر الاحتلال بهذه السياسة في القدس

الأحد 25 أبريل 2021 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يتحدث عن احداث القدس والانتخابات: لا هدوء إذا استمر الاحتلال بهذه السياسة في القدس



غزة /سما/

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية أن القدس ليست وحدها في هذه المواجهة، وأن غزة حاضرة بمقاومتها الباسلة لحماية أهلنا في القدس المحتلة.

وقال هنية في لقاء إلكتروني، لا هدوء إذا استمر الكيان الصهيوني بهذه السياسة العدوانية في القدس، مضيفًا: لن نقبل إلا أن تتواصل هذه الانتفاضة، ولقد حققنا خلال الأيام الماضية العديد من الانتصارات.

وأشار إلى أن شباب القدس انتصروا حين أرغموا المستوطنين وشرطة الاحتلال على الخروج من ساحات ومدرجات باب العامود، وحافظوا على إسلامية القدس.

وأوضح أن معركة القدس معركتنا جميعا، فالقدس ليست فقط للفلسطينيين، بل هي عربية إسلامية، وهي المبتدأ والمنتهى، وهي محورية الصراع.

ودعا هنية شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى أن تتهيأ لنصرة حقيقية لشعبنا، فنحن بمعركة في امتداد الجغرافيا والتاريخ.

وطالب جميع أبناء الأمة بالتحول إلى استراتيجية الدعم والإسناد للقدس إلى استراتيجية المشاركة في الدفاع عن القدس وتحريرها.

وأكد هنية أن ذهاب حركة حماس للانتخابات جاء في إطار رؤية متكاملة، قائمة على ترتيب البيت الفلسطيني، وبناء النظام الفلسطيني على أساس الشراكة، وإعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة الدور المركزي والمحوري لشعبنا الفلسطيني في المنافي والشتات في بناء المؤسسات الفلسطينية.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس كما في غزة والضفة، داعيًا لأن تكون الانتخابات في القدس معركة وطنية واشتباكا سياسيا مع العدو.

وأشار هنية إلى أن شعبنا بدأ مبكرا في التوجه إلى صناديق الاقتراع في القدس من خلال هذه الهبة التي واجه فيها الشبان قوات الاحتلال ومستوطنيه.

#حركة حماس #اسماعيل هنية #الانتخابات الفلسطينية #قطاع غزة #غزة #القدس

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