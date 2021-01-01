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نتنياهو: سنجتمع الثلاثاء لتعيين وزير دائم للعدل.. وغانتس يعلق

الأحد 25 أبريل 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنجتمع الثلاثاء لتعيين وزير دائم للعدل.. وغانتس يعلق



القدس المحتلة /سما/

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد جلسة لمجلس الوزراء بشأن تعيين وزير العدل بحلول يوم الثلاثاء.

وذكر موقع "والا" العبري أن نتنياهو لم يتعهد بتعيين وزير بالإنابة.

وأوضح أن هذا ياتي بعد الحل الوسط الذي قدمته رئيسة المحكمة العليا استير حايوت وطالبت الحكومة بتعيين وزيرا للعدل في غضون 48 ساعة.

من جهته، قال رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس إنه سيطالب في اجتماع مجلس الوزراء بتعيينه وزيرا دائما للعدل.

وأضاف غانتس وفق موقع "والا": "من أجل مواصلة الحفاظ على الديمقراطية، ووفقا للاتفاق الموقع مع الليكود".

وتابع: "لن أعطي نتنياهو حتى موطئ قدم".

#بنيامين نتنياهو #بيني غانتس #وزارة القضاء الإسرائيلية #الحكومة الاسرائيلية

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