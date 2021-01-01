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ماضي : ندعم الهبة الشعبية في القدس وندعو الي توسيعها بتشكيل حاضنة وطنية لها

الأحد 25 أبريل 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماضي : ندعم الهبة الشعبية في القدس وندعو الي توسيعها بتشكيل حاضنة وطنية لها



غزة /سما/

دعا المستشار محمد ماضي نائب الامين العام لحركة الائتلاف الوطني الي ضرورة تشكيل حاضنة وطنية للهبة الشعبية في القدس وسائر محافظات الوطن، مشكلة من  كافة القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ، بهدف الحفاظ على ديمومة هذه الهبة وتوجيهها بالشكل الصحيح الذي يخدم السياسة الفلسطينية وفرض سياسة جديدة في القدس بتشكيل ضغط جماهيري على حضور الادارة الامريكية في القدس  ابان عهد  الرئيس الامريكي بايدن من اجل نقل السفارة الامريكية من القدس والتراجع عن القرارات التي وضعها ترامب  الارعن  .

وقال ماضي اننا ندعم هذه الهبة الشعبية العفوية التي قامت على اساس رفض غطرسة الاحتلال في القدس ، ورفضاً لهيمنة قطعان المستوطنين في مدن الضفة الغربية في وجه الاحتلال الغاصب، للتأكيد على وحدة الاراضي الفلسطينية ، وبان لا استقرار في المنطقة الا بإنجاز الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة، لاسيما شعبنا  من جديد يفجر  في المدينة المقدسة هبة جديدة ضد الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه الاجرامية ، من جديد يشعل اخواننا ورفاقنا الثوار في القدس نار المواجهة دفاعا عن فلسطينية هذه المدينة المقدسة، وضد الحرب المستعرة من اجل تهويدها، من جديد يُسقط ابناؤنا بنضالهم وتضحياتهم قرصنة حكومة الاحتلال، الساعية لتكريس القدس عاصمة موحدة لكيانهم الغاصب .

واكد المستشار محمد ماضي  على ان كل المحاولات الاسرائيلية  التي تهدف الي فصل القدس  عن باقي المدن الفلسطينية  ستبوء بالفشل، لاسيما ان قرار الاحتلال بعدم السماح باجراء انتخابات في مدينة القدس المحتلة  هو الذي دفع اهل القدس للانتفاض في وجه الاحتلال للجمه وفرض وقائع سياسية جديدة من تحت بساطيرهم .

#حركة الائتلاف الوطني #القدس

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