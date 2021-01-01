إعلام اسرائيلي: رسائل متبادلة بين تل أبيب و "حماس " في غزة عبر مصر.. إليك تفاصيلها

القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم الاحد، عن فحوى رسالة ارسلتها اسرائيل الى حركة حماس في غزة بشأن اطلاق الصواريخ اتجاه مستوطنات الغلاف.

وقالت القناة 13 الاسرائيلي، إن الجيش الاسرائيلي بعث برسالة الى حركة حماس في غزة عبر مصر مفادها أنه لن يتسامح مع تنقيط الصورايخ

وأشارت القناة، الى أن حماس ردت على رسالة الجيش بأنها لا تضمن وقف إطلاق الصواريخ بشكل كامل خاصة في ظل استمرار التوتر في القدس.

فيما ذكرت القناة 13، أن الجيش "الإسرائيلي" يستعد الليلة لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.