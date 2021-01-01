الصحة الإسرائيلية تطلب تسهيلات واسعة لتقييدات كورونا

القدس المحتلة /سما/

تعتزم وزارة الصحّة الإسرائيلية الطلب من الحكومة بتطبيق مزيد من التسهيلات وإلغاء إضافي لتقييدات كورونا.

والتسهيلات المقبلة، بحسب ما أعلنت الوزارة اليوم، الأحد، هي: إلغاء تقييدات عدد الموجودين في الأماكن التي تعمل وفق الشارة الخضراء، إعادة فتح دور السينما عبر السماح بإدخال الطعام إليها، إعادة إدخال غير المتطعّمين إلى النوادي الرياضيّة.

أما في المناسبات الخاصّة، فسيمنع التجمع لأكثر من 50 شخصًا في الأماكن المغلقة و500 في الأماكن المفتوحة.

كما ستغلى التقييدات على عدد مستقلي المواصلات العامة والصالات والملاعب الرياضيّة.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في هذه الدول.

وتعتزم الصحة الشروع في تنفيذ مخطط الإشراف الإلكتروني والمراقبة للعائدين من الخارج، وذلك منذ مطلع أيار/ مايو المقبل.

وشدد المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، على أن التحذير يأتي في ظل انتشار طفرات جديدة للفيروس قد تكون مقاومة للقاح. وأوضح في إحاطة قدمها للصحافيين، مساء الخميس، أن "الوضع في العالم سيئ لدرجة أننا نوصي بشدة بعدم السفر إلى الخارج إذا لم تكن مضطرًا لذلك".