  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية تطلب تسهيلات واسعة لتقييدات كورونا

الأحد 25 أبريل 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تطلب تسهيلات واسعة لتقييدات كورونا



القدس المحتلة /سما/

تعتزم وزارة الصحّة الإسرائيلية الطلب من الحكومة بتطبيق مزيد من التسهيلات وإلغاء إضافي لتقييدات كورونا.

والتسهيلات المقبلة، بحسب ما أعلنت الوزارة اليوم، الأحد، هي: إلغاء تقييدات عدد الموجودين في الأماكن التي تعمل وفق الشارة الخضراء، إعادة فتح دور السينما عبر السماح بإدخال الطعام إليها، إعادة إدخال غير المتطعّمين إلى النوادي الرياضيّة.

أما في المناسبات الخاصّة، فسيمنع التجمع لأكثر من 50 شخصًا في الأماكن المغلقة و500 في الأماكن المفتوحة.

كما ستغلى التقييدات على عدد مستقلي المواصلات العامة والصالات والملاعب الرياضيّة.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في هذه الدول.

وتعتزم الصحة الشروع في تنفيذ مخطط الإشراف الإلكتروني والمراقبة للعائدين من الخارج، وذلك منذ مطلع أيار/ مايو المقبل.

وشدد المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، على أن التحذير يأتي في ظل انتشار طفرات جديدة للفيروس قد تكون مقاومة للقاح. وأوضح في إحاطة قدمها للصحافيين، مساء الخميس، أن "الوضع في العالم سيئ لدرجة أننا نوصي بشدة بعدم السفر إلى الخارج إذا لم تكن مضطرًا لذلك".

#وزارة الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

يدعون الى الاشتباك ولا يشاركون فيه..الأحمد: اجتماع للقيادة لبحث مصير الانتخابات

حركة "حماس" تُعلّق على هتاف أهالي القدس باسم محمد الضيف

"وفد أمني مصري" إلى قطاع غزة قريباً لاحتواء التصعيد الجديد

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 13 كاملة مع النجم محمد رمضان

أوقاف غزة تتحدّث عن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

القدس..شاهد ماذا فعلت فلسطينية بشرطية إسرائيلية حاولت اعتقالها (فيديو)

الجيش الإسرائيلي : التوتر الامني سيستمر خلال شهر رمضان وربما يمتد الى العالم العربي

الأخبار الرئيسية

إعلام اسرائيلي: رسائل متبادلة بين تل أبيب و "حماس " في غزة عبر مصر.. إليك تفاصيلها

قيادي فتحاوي يكشف: هذا ما ستناقشه مركزية فتح.. ولم نفقد الأمل باجراء الانتخابات لسببين!

عضو بالكنيست: الحلول المطروحة حاليًا لا تفيد بالتعامل مع قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

غزة : "الاعلام الحكومي" يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية والاجراءات الوقائية: هذه السيناريوهات المحتملة

لا مبرر لتأجيل أو إلغاء الانتخابات.. مشعل يحذر الاحتلال: "سنجعل من 28 رمضان لحظة فارقة"..!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية