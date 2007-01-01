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ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الأحد 25 أبريل 2021 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله /سما/

دخل ستة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم:

-الأسير سامي خالد أحمد فتيلي (36 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير معتز فخري عبدالله الهيموني (37 عامًا)، سكان محافظة رام الله، دخل عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير حسين مصطفي حسن اللوح (39 عاماً) من حي النصر غرب مدينة غزة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، دخل عامه ال20 في سجون الاحتلال.

- الأسير محمد رزق محمد أبورزق (33 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.

- الأسير أحمد توفيق أحمد عبد الرحمن (36 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير عبدالله حسين محمد ردايدة (37 عاماً) من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، المحكوم بالسجن 14 عاما ونصف ومعتقل منذ عام 2007م وأمضى 14 عاما في سجون الاحتلال.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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