غانتس يؤكد على استمرار جهوزية الجيش لكل السيناريوهات مع غزة

القدس المحتلة /سما/

وجّه وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، باستمرار جهوزية قوات الجيش لسيناريوهات مختلفة مقابل قطاع غزة، "إلى جانب الاستعداد للتصعيد".



جاء ذلك خلال مداولات لتقييم الوضع العسكري، أجراها غانتس مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي في مقر فرقة غزة العسكرية، بمشاركة ضباط كبار في الجيش، بينهم نائب رئيس أركان الجيش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، رئيس الشعبة الإستراتيجية، قائد المنطقة الوسطى (أي الضفة الغربية)، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مندوب عن الشاباك وضباط آخرين.



والتقى كوخافي، اليوم، مع رؤساء السلطات المحلية في "غلاف غزة"، واستعرض أمامهم صورة الوضع الأمني مقابل غزة.



ونقلت وسائل إعلام عن كوخافي، قوله إن مصدر التصعيد، بإطلاق مقذوفات من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة" هو الأحداث في القدس، وأنه إذا هدأت الأجواء هناك فإنها ستهدأ في القطاع أيضا.



وقال إنه لا توجد مصلحة الآن في غزة لتصعيد الوضع، وأن "الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز لمواجهة أي سيناريو".