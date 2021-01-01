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عضو بالكنيست: الحلول المطروحة حاليًا لا تفيد بالتعامل مع قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

الأحد 25 أبريل 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست: الحلول المطروحة حاليًا لا تفيد بالتعامل مع قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد



القدس المحتلة /سما/

طالب عضو الكنيست الصهيوني، "بتسلئيل سموتريتش " بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكانه، باعتباره الحل الوحيد مع القطاع.

وقال " سموتريتش " وهو زعيم الصهيونية الدينية في تصريح للقناة 12 العبرية، اليوم الأحد، "الحل يكون باحتلال قطاع غزة كاملا، ثم تشتيت السكان هناك في الدول العربية أو في أوروبا من خلال تشجيع الهجرة الجماعية، ثم إعادة إنشاء المستوطنات "الإسرائيلية".

واعتبر أن قطاع غزة لا يفيد معه الحلول المطروحة حاليًا، ومن ضمنها التصعيد العسكري، والحصار المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا.

ومنذ أيام، تصاعد التوتر الميداني في قطاع غزة عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية لما يزيد عن 40 قذيفة صاروخية صوب المستوطنات المحاذية للقطاع على خلفية زيادة الاعتداءات الإسرائيلية على المتضامنين في المسجد الأقصى.

من جانبه أجرى رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال أفيف كوخافي، تقييمًا ميدانيًا للوضع في قطاع غزة عقب موجة التصعيد الأخيرة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، أن "كوخافي أمر بالاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات وتعزيز الاستعدادات للتصعيد".

وقال "كوخافي": "نحن نستعد لتوسيع التصعيد في قطاع غزة ونجري الاستعدادات اللازمة لذلك".

وحسب بيان جيش الاحتلال فقد شارك في جلسة التقييم كلًا من: نائب رئيس الأركان اللواء إيال زمير، وقائد المنطقة الجنوبية إلعاز توليدانو، وقائد الجبهة الداخلية أوري جوردين.

بالإضافة إلى قائد شعبة العمليات الجنرال أهارون حليفا، وقائد شعبة الاستخبارات "أمان" اللواء تامير هيمان وممثليه، وقائد المنطقة الوسطى اللواء تامير يديعي.

كما شارك قائد الشعبة الاستراتيجية اللواء طال كالمان، ومنسق عمليات الحكومة اللواء غسان عليان، وممثل عن جهاز الأمن العام الشاباك وقادة آخرون.

#حزب الصهيونية الدينية #بتسلئيل سموتريتش #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #غزة

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