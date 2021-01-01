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الرئيس يعزي الرئيس العراقي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

الأحد 25 أبريل 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي الرئيس العراقي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب



رام الله /سما/

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس العراقي برهم صالح، بضحايا الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة، بغداد، والذي أدى لوقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وقال الرئيس في برقية التعزية: "فباسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، نتقدم لكم ومن خلالكم للشعب العراقي الشقيق ولذوي الضحايا الكرام، بتعازينا القلبية الحارة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم والعراق الشقيق بخير وسلام".

كما عزى الرئيس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بضحايا الحادث، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته ويسكنهم جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والعراق وشعبه من كل مكروه.

#الرئيس عباس #برهم صالح #العراق #ضحايا مستشفى ابن الخطيب #مستشفى ابن الخطيب

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