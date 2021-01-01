أبو الغيط يُدين اعتداءات الاحتلال على المواطنين في القدس الشرقية

القاهرة /سما/

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في القدس الشرقية ليلة أمس، مؤكدا أن وتيرة الاستفزاز من جانب المتطرفين اليهود ظلت تتصاعد في القدس عبر الأيام الماضية، وأن دولة الاحتلال تحمي جرائم المستوطنين وتشجعها.

وقال أبو الغيط، في بيان له، اليوم الأحد، إن عمليه الاستفزاز تبدو مقصودة من أجل إشعال الموقف في المدينة المقدسة، والمُضي قدما في مخططات التهويد، وتثبيت وضع قائم جديد يضع قيودا على المسلمين حتى في أقدس أيام العام بالنسبة لهم.

وحمّل أبو الغيط سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الجاري، مُشددا على أن مناخ التحريض الذي يُشيعه التيار اليميني المتطرف في إسرائيل يهدف لتسجيل نقاط سياسية على حساب أرواح الفلسطينيين وأمنهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يسعى لصيانة حقوقه الثابتة في مدينة القدس، ويتطلع إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تجري قريبا في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.