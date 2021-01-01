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غزة : "الاعلام الحكومي" يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية والاجراءات الوقائية: هذه السيناريوهات المحتملة

الأحد 25 أبريل 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : "الاعلام الحكومي" يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية والاجراءات الوقائية: هذه السيناريوهات المحتملة



غزة /سما/

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الأحد، أنه سيتم نهاية الأسبوع الجاري تقييم مجمل الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وقال معروف في تصريح صحفي، إن السيناريوهات المحتملة عقب التقييم "إما أن يتم تجديد الإجراءات المعمول بها حاليا أو مزيد من التشديد".

ووفق معروف، فإن من الصعب الحديث عن أي تخفيف للإجراءات هذا الأسبوع في ضوء العدد الكبير للإصابات التي تسجل يوميا، موضحا أن السيناريو الأقرب هو تمديد الإجراءات المعمول بها.

وأضاف : "نشهد خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الاستقرار على معدل عالٍ من الإصابات اليومية من خلال العينات التي يتم سحبها"، لافتا إلى أن الفحوصات تثبت إيجابية 30-40% من إجمالي العينات اليومية.

وتابع إنه "يجب قراءة هذا الأمر بتمعن، إذ يستدعي الإبقاء على حالة الحيطة والحذر"، داعيا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الاحترازية.

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