البرلمان العربي يستنكر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في القدس

القاهرة /سما/

استنكر البرلمان العربي، الاعتداءات المستمرة التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين واقتحام منازلهم وطردهم منها والاستيلاء على أراضيهم، في كافة المناطق المحتلة، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وحمل البرلمان العربي في بيان، يوم الأحد، السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير واستمرار الاقتحامات التي تقوم بها هذه العصابات المتطرفة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، فضلا عن هتافاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

وأكد أن هذه الممارسات العنصرية الخطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة منها الخاصة بحماية المدنيين.

ودعا الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومؤسساتها، وكافة البرلمانات في العالم، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والبرلمانات الإقليمية، إلى التحرك العاجل وتحمل مسئولياتها بضرورة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال للوقف الفوري لهذه الممارسات العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وأكد البرلمان العربي، الحق الطبيعي والقانوني والدستوري للشعب الفلسطيني، خاصة سكان مدينة القدس المحتلة، في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجرائها في شهر أيار/ مايو 2021 بكافة مراحلها، مشدداً على أن هذا الحق هو شأن داخلي فلسطيني، والشعب الفلسطيني وحده هو من يقرره دون أية عراقيل أو عقبات من جانب السلطة القائمة بإسرائيل.

وأشار البيان، إلى أن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، قام بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

ودعا العسومي المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، والتحرك لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، التزاماً بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس، والتوصل إلى حلول عادلة ودائمة لكافة قضايا الوضع النهائي.