  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرلمان العربي يستنكر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في القدس

الأحد 25 أبريل 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يستنكر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في القدس



القاهرة /سما/

 استنكر البرلمان العربي، الاعتداءات المستمرة التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين واقتحام منازلهم وطردهم منها والاستيلاء على أراضيهم، في كافة المناطق المحتلة، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وحمل البرلمان العربي في بيان، يوم الأحد، السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير واستمرار الاقتحامات التي تقوم بها هذه العصابات المتطرفة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، فضلا عن هتافاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

وأكد أن هذه الممارسات العنصرية الخطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة منها الخاصة بحماية المدنيين.

ودعا  الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومؤسساتها، وكافة البرلمانات في العالم، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والبرلمانات الإقليمية، إلى التحرك العاجل وتحمل مسئولياتها بضرورة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال للوقف الفوري لهذه الممارسات العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وأكد البرلمان العربي، الحق الطبيعي والقانوني والدستوري للشعب الفلسطيني، خاصة سكان مدينة القدس المحتلة، في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجرائها في شهر أيار/ مايو 2021 بكافة مراحلها، مشدداً على أن هذا الحق هو شأن داخلي فلسطيني، والشعب الفلسطيني وحده هو من يقرره دون أية عراقيل أو عقبات من جانب السلطة القائمة بإسرائيل.

وأشار البيان، إلى أن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، قام بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

ودعا العسومي المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، والتحرك لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، التزاماً بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس، والتوصل إلى حلول عادلة ودائمة لكافة قضايا الوضع النهائي.

#البرلمان العربي #الاعتداءات الاسرائيلية #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

يدعون الى الاشتباك ولا يشاركون فيه..الأحمد: اجتماع للقيادة لبحث مصير الانتخابات

حركة "حماس" تُعلّق على هتاف أهالي القدس باسم محمد الضيف

"وفد أمني مصري" إلى قطاع غزة قريباً لاحتواء التصعيد الجديد

أوقاف غزة تتحدّث عن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

القدس..شاهد ماذا فعلت فلسطينية بشرطية إسرائيلية حاولت اعتقالها (فيديو)

الجيش الإسرائيلي : التوتر الامني سيستمر خلال شهر رمضان وربما يمتد الى العالم العربي

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 13 كاملة مع النجم محمد رمضان

الأخبار الرئيسية

غزة : "الاعلام الحكومي" يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية والاجراءات الوقائية: هذه السيناريوهات المحتملة

لا مبرر لتأجيل أو إلغاء الانتخابات.. مشعل يحذر الاحتلال: "سنجعل من 28 رمضان لحظة فارقة"..!

"حماس" تكشف حقيقة وجود وساطات دولية للتوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال

القسام

"يديعوت": صواريخ غزة أثبتت تحسين حماس لقدراتها وسعيها لامتلاك مشروع دقيق للصواريخ

كوخافي يأمر قواته بالاستعداد بشكل كامل لاحتمال التصعيد أو اتساع المعركة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية