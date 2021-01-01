الاحتلال يصدر حكمًا بحق الصحفي المضرب علاء الريماوي

رام الله /سما/

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، حكمها على الصحفي المضرب عن الطعام علاء الريماوي.

وقال إعلام الأسرى في تصريح صحفي: إنّ "محكمة الاحتلال حكمت على الصحفي والأسير المضرب عن الطعام لليوم الخامس علاء الريماوي بالسـجن إداريًا لمدة 3 شهور".

واعتقلت قوة خاصة من قوات الاحتلال الريماوي صباح الأربعاء الماضي، عقب اقتحام منزله الكائن في مدينة رام الله ،ثم أبلغت زوجته حينها أنّه دخل إضرابًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

كما يعمل الريماوي مراسلًا لقناة الجزيرة مباشر، ومديرًا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، جزء منها في الاعتقال الإداري.