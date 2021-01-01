  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حيوت تقترح تعيين وزير قضاء خلال 48 ساعة

الأحد 25 أبريل 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حيوت تقترح تعيين وزير قضاء خلال 48 ساعة



القدس المحتلة /سما/

دعت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل، القاضية إستر حيوت، إلى تعيين وزير للقضاء خلال 48 ساعة، بينما طرح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقترحًا لتوزيع صلاحيات وزير القضاء على باقي الوزراء.

ومنصب وزير القضاء شاغر من استقالة الوزير السابق، آفي نيسانكورين، في كانون أول/ديسمبر الماضي، ويرفض نتنياهو تعيين آخر بسبب خلافات داخل الحكومة الإسرائيليّة.

ورفض رئيس الحكومة البديل ورئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، مقترح نتنياهو. علمًا بأن وزير القضاء من حصّة "كاحول لافان" في الاتفاق بين الحكومي.

وطالب غانتس بتعيين وزير قضاء بشكل فوري، بينما أعلن نتنياهو أن الحكومة ستجتمع يوم الأحد المقبل لتعيين كافة الوزراء الشاغرين.

وبحسب موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، فهناك إلزام باختيار وزير قضاء حالا، بسبب انتهاء الصلاحية التي تحدّد إجراء مداولات في المحاكم بمشاركة الموقوفين، ولا يستطيع أحد غير وزير القضاء تمديدها.

ويعتقد مندلبليت أنّ الامتناع عن تعيين وزير يضرّ بصحّة الموقوفين.

والخميس الما ضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا أمهلت فيه حكومة نتنياهو ثلاثة أيام، لتفسير سبب المماطلة في تعيين وزراء في وزارات حساسة، خصوصًا وزير القضاء.

وأمهلت المحكمةُ الحكومةَ الإسرائيلية حتى اليوم، لشرح دوافعها في عدم تعيين وزراء، في مهلة غير قابلة للتمديد، على أن تعقد المحكمة جلسة استماع تنظر خلالها إلى رد الحكومة لإصدار قرار حول قبول الالتماس من عدمه.

ووجهت رئيس المحكمة انتقادات شديدة إلى الحكومة الإسرائيلية، وقالت إن "الوضع الذي لا يوجد فيه وزراء دائمون يخلق فراغًا سلطويًا، ويطرح تساؤلات عما إذا كان من الممكن تصور مثل هذا الوضع".

وأضافت حيوت أن "الوضع كان متوقعا ومعروفا أيضا للمستشار القضائي للحكومة، ومع ذلك ولم يتم فعل أي شيء". وانتقد حيوت تأخر تقديم حل للوضع الذي يمنع عقد اللجان المهمة للحكومة في ظل غياب وزير للقضاء.

#العليا الاسرائيلية #اسرائيل #بنيامين نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

يدعون الى الاشتباك ولا يشاركون فيه..الأحمد: اجتماع للقيادة لبحث مصير الانتخابات

حركة "حماس" تُعلّق على هتاف أهالي القدس باسم محمد الضيف

"وفد أمني مصري" إلى قطاع غزة قريباً لاحتواء التصعيد الجديد

أوقاف غزة تتحدّث عن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

القدس..شاهد ماذا فعلت فلسطينية بشرطية إسرائيلية حاولت اعتقالها (فيديو)

الجيش الإسرائيلي : التوتر الامني سيستمر خلال شهر رمضان وربما يمتد الى العالم العربي

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 13 كاملة مع النجم محمد رمضان

الأخبار الرئيسية

غزة : "الاعلام الحكومي" يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية والاجراءات الوقائية: هذه السيناريوهات المحتملة

لا مبرر لتأجيل أو إلغاء الانتخابات.. مشعل يحذر الاحتلال: "سنجعل من 28 رمضان لحظة فارقة"..!

"حماس" تكشف حقيقة وجود وساطات دولية للتوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال

القسام

"يديعوت": صواريخ غزة أثبتت تحسين حماس لقدراتها وسعيها لامتلاك مشروع دقيق للصواريخ

كوخافي يأمر قواته بالاستعداد بشكل كامل لاحتمال التصعيد أو اتساع المعركة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية