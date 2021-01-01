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52 وفاة و1731 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الأحد 25 أبريل 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
52 وفاة و1731 إصابة جديدة بكورونا في الأردن



عمان /سما/

سُجّلت في المملكة الاردنية 52 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و1731 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 702154 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الأحد.

وزاد عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس ليصل إلى 8615 ، بعد رصد وفاة 52 مصابا، بحسب الموجز.

وأجري 16681 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 6610353 فحصا، في حين بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة قرابة 10.38%، مقارنة مع 10.63% يوم أمس السبت.

وتوزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على 401 إصابة في عمّان، و311 في الزرقاء، و223 في إربد، منها 13 في لواء الرمثا، و210 في المفرق، و134 في الكرك.

#الاردن #فيروس كورونا

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