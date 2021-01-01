"حماس" تكشف حقيقة وجود وساطات دولية للتوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال

غزة /سما/

نفى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، الأحد، تدخل أي وساطات دولية لتوصل لاتفاق تهدئة بين حركته والاحتلال الإسرائيلي لاسيما بعد التصعيد الأخير.

وقال القانوع، في حديثٍ لإذاعة صوت الوطن المحلية: "إنّ المقاومة كانت حاضرة في صد أي عدوان على غزة وأثبتت معادلة القصف بالقصف، وأنها لن تسمح للاحتلال بشن عدوان جديد على القطاع، وما نريد أن نأكده هو أنّ ليس لدينا علم بتدخل وساطات دولية لتهدئة للأوضاع في غزة".

وعدَّ ما يجري في القدس من هبة جماهيرية متواصلة وشباب ثائر منتفض في وجه السياسة العدوانية من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين، يترجم الإرادة القوية التي يمتلكها المقدسيون والذي بإمكانهم كسر إرادة هذا المحتل وتمرير عليه ما يشاءون.

وأضاف: "إنّ حماس داعمة ومساندة للشباب الثائر بالقدس، وللجهود المبذولة في العمل الميداني ضد المحتل، ولن تسمح له أن ينفرد بشعبنا ويحرمه من المشاركة في طقوسه الدينية وأداء الصلوات والاعتكاف في باحات الأقصى.".

واستطرد: "هذه الهبة الجماهيرية تؤكد على أنّ المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لا يسمح المساس به وأنّ يمنع شعبنا الفلسطيني من الذهاب إليه. وحمَّل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على أحداث القدس من نتائج يتحمل الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنّ سلوكه وإجراءاته المتواصلة بالقدس المحتلة والضفة الغربية يؤكد على أنّه همجي متطرف وعنصري ضد أبناء شعبنا.

واختتم بالقول: "إنّ المواجهات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تفريغه من جموع المصلين والمعتكفين في هذا الشهر الفضيل، تدفع بشعبنا للاستمرار في ثورته ومعركته ضد المحتل، وهي معركة ليست بالقصيرة بل مفتوحة لطالما يصعد من انتهاكاته التي تدفع أبناء الشعب الفلسطيني للاشتباك معه بشكل دائم ومستمر.