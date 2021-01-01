الشعبية تدعو لتشكيل القيادة الموحدة لتصعيد الانتفاضة الشاملة

غزة /سما/

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتصعيد الانتفاضة الشاملة على امتداد ساحات الوطن، وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال.

وقالت الجبهة في بيان لها، "إن استمرار الملحمة البطولية لجماهيرنا المعطاءة في القدس بتحديها جبروت الاحتلال وبطشه، والتحام المقاومة في قطاع غزة معها والتي أبت إلا أن تدخل هذه المعركة، كما خروج الجماهير الغاضبة إلى شوارع وميادين الوطن وفي مخيمات الشتات، تثبت مجددًا بأن شعبنا حي وينبض بالمقاومة، ويرفض الذل والخنوع، وسيبقى يناضل من أجل تجسيد الإرادة الشعبية الحقيقية والسيادة على أرضه ومقدساته، وسيواصل بكل ما أوتي من قوة وإصرار وعزيمة رفع راية الانتفاضة والمقاومة خفاقة ومتصاعدة مُعمّدة بالدماء والتضحيات".

وأكدت الجبهة أن "المهمة الوطنية العاجلة الآن لدعم صمود ونضال شعبنا في مدينة القدس، هي تصعيد الانتفاضة الشاملة لتعم أرجاء الوطن المحتل كله وتوسيع دوائر الاشتباك ضد الجنود الصهاينة والمستوطنين في كل بقعة على أرضنا، وهذا يتطلب المسارعة بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، والتي يجب عليها أن تصوغ استراتيجية عمل نضالي انتفاضي يومي، ويتفرع منها الأطر واللجان الشعبية المختلفة في كل مخيم وقرية ومدينة لتتولى مهمة التصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين".

ودعت الجبهة الجماهير العربية إلى ممارسة كل أشكال الدعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني، نصرةً لمدينة القدس ورفضًا لتواطؤ وتطبيع بعض الأنظمة الرسمية العربية ضد شعبنا، وفق البيان.

كما دعت الجبهة لجان التضامن الدولية المنتشرة في العالم إلى الاعتصام أمام سفارات الاحتلال وبرلمانات بلادهم دعمًا وإسنادًا لشعبنا ورفضًا لجرائم الاحتلال في القدس ولاستمرار سياسة التواطؤ والانحياز الغربي الأعمى للاحتلال.

ووجهت دعوة أيضًا لجميع عناصرها للانخراط في دوائر الاشتباك مع الاحتلال في الضفة.

وأكدت أن الشعب في هذه المعركة سيبقى تحت راية العلم الفلسطيني وراية التحرير والعودة.