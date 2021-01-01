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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأحد 25 أبريل 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة /سما/

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وسط تكثيف الدعوات لاقتحامه في الثامن والعشرين من شهر رمضان.

وبلغ عدد المقتحمين للأقصى 79 مستوطنا، بحراسة شرطة وقوات الاحتلال، التي رافقتها خلال الاقتحام وانتشرت في ساحات الأقصى.

ونشرت "مؤسسة تراث المبعد" على صفحتها على الفيسبوك " على خلاف أحداث "الشغب" والفوضى التي سادت القدس الايام الماضية، الا أن الشرطة في الأقصى تفرض سيطرتها بشكل كان وتؤمن للمتطرفين اقتحامات هادئة".

وكما نشرت "جماعات ومنظمات الهيكل" الدعوات لتنظيم الاقتحامات للأقصى خلال "يوم القدس" في ذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة والذي يصادف الثامن والعشرين من شهر رمضان.

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #اقتحام الأقصى

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