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ايران: لن تنعم إسرائيل بالهدوء ولن نعلن شيئا عن منفذ الأحداث الأخيرة ضدها

الأحد 25 أبريل 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: لن تنعم إسرائيل بالهدوء ولن نعلن شيئا عن منفذ الأحداث الأخيرة ضدها



طهران /سما/

علق قائد الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، على الصاروخ الذي سقط قرب مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي قبل أيام.

وقال محمد باقري: "تعتقد إسرائيل أن بإمكانها استهداف الأراضي السورية بشكل دائم وارتكاب الأعمال الخبيثة في البحار من دون تلقي الرد"، مؤكدا أن "جبهة المقاومة سترد على الاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف: "العمليات التي جرت ضد إسرائيل مؤخرا والإجراءات المستقبلية التي ستهدد مصالحها، ستعيد الإسرائيليين إلى رشدهم".

وتابع باقري: "لن نعلن شيئا عن منفذ الأحداث الأخيرة ضد إسرائيل ولا نعلم من هو، لكن جبهة المقاومة سترد بحزم على الأعمال الإسرائيلية".

وحول رد إيران في حال استمرار الأعمال الإسرائيلية مستقبلا، أوضح محمد باقري قائلا: "ليس واضحا ما سيكون رد إيران، لكن الكيان الصهيوني لن ينعم بالهدوء"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تنعم بالهدوء في حال واصلت أعمالها العدائية ضد إيران".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضية، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أطلق من سوريا، مشيرا إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية.

#ايران #الحرس الثوري الإيراني #مفاعل ديمونا #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #سوريا

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