  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأسرى" تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير المصاب بالثلاسيميا احمد خصيب

الأحد 25 أبريل 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من تفاقم الحالة الصحية للأسير أحمد خصيب (25 عاما) من بلدة عارورة، شمال رام الله، كونه يعاني من مرض الثلاسيميا.

وأشارت الهيئة الى أن الأسير الخصيب، اعتقل مطلع الشهر الجاري من منزل عائلته، في اليوم الذي كان يفترض فيه أن يتلقى جرعة من الدم، والتي يتلقاها كل 21 يوما، حتى لا تحدث له أي مضاعفات، لكنه حتى اليوم لم يتلقَ أي جرعة دم، أي مضى أكثر من شهر ونصف على آخر جرعة تلقاها، الأمر الذي يضعه في خطر حدوث مضاعفات صحية مقلقة.

وأوضحت، أن سلطات الاحتلال تحتجز الخصيب في معتقل "عوفر" غرب رام الله، كما أصدرت قراراً بسجنه اداريا لمدة أربعة أشهر.

وأكدت الهيئة، أن "هناك بروتوكولا محددا لعلاج مرضى الثلاسيميا، كأن يتلقى العلاج في مكان محدد، وأن يتلقى أدويته وجرعات الدم بشكل منتظم، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الخصيب.

#هيئة الأسرى #احمد خصيب #الثلاسيميا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة متعب المطيري وزوجته

حركة "حماس" تُعلّق على هتاف أهالي القدس باسم محمد الضيف

يدعون الى الاشتباك ولا يشاركون فيه..الأحمد: اجتماع للقيادة لبحث مصير الانتخابات

"وفد أمني مصري" إلى قطاع غزة قريباً لاحتواء التصعيد الجديد

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12 كاملة مصطفى شعبان

أوقاف غزة تتحدّث عن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

القدس..شاهد ماذا فعلت فلسطينية بشرطية إسرائيلية حاولت اعتقالها (فيديو)

الأخبار الرئيسية

حماس تدعو المقاومة لتهيئ صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد لدك مدن العدو ومنشاّته الحيوية والعسكرية..

16 وفاة و714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

لهذا السبب .. المستوى السياسي بإسرائيل يرفض توصية الجيش بشن عملية عسكرية ضد حماس بغزة

الجيش الإسرائيلي : التوتر الامني سيستمر خلال شهر رمضان وربما يمتد الى العالم العربي

كوخافي يلغي زيارته لواشنطن تحسبا من تطورات دراماتيكية : إذا هدأت القدس ستهدأ غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية