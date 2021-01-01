حماس تدعو لشد الرحال إلى الأقصى وأداء الصلوات عند الحواجز العسكرية

غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في مدينة القدس المحتلة، أبناء شعبنا في الداخل المحتل والضفة الغربية إلى الاحتشاد في المسجد الأقصى، وأداء الصلوات على الحواجز الإسرائيلية التي تحول دون وصولهم إلى المدينة المقدسة.

كما دعت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد إلى مواصلة الاحتشاد في البلدة القديمة في مدينة القدس وعلى أبوابها، والحرص على أداء الصلوات كافة في المسجد الأقصى المبارك وساحاته، وخاصة صلوات الفجر والعشاء والتراويح.

وناشدت الحركة كل الفصائل والفعاليات الشبابية والنسوية العاملة في الميدان، تحقيق المزيد من التلاحم والوحدة والمسارعة إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة.

كما دعت الحركة إلى الإسراع في تشكيل لجان الحراسة الليلية في الأماكن الفلسطينية كافة، والحذر الشديد من غدر قطعان المستوطنين عبر تسلّلهم نحو القرى والمخيمات الفلسطينية النائية.

ونادت الحركة إلى مواصلة حالة الإرباك الليلي في الأحياء الصهيونية والمناطق القريبة من المستوطنات والشوارع المؤدية إليها، حتى يدفع المعتدون الثمن غالياً جراء عدوانهم.

وطالبت المقاومة الباسلة في قطاع غزة بأن تُبقي أصبعها على الزناد، وأن تهيئ صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد في استهداف معاقل العدو ومنشآته العسكرية والحيوية.