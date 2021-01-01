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تنمية يطا توزع طرودا غذائية ومواد تنظيف لصالح النساء الناجيات من العنف

الأحد 25 أبريل 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا ممثلة بقسم حماية المرأة  طرودا غذائية ومواد تنظيف لصالح النساء الناجيات من العنف، وذلك بإطار التدخلات العاجلة التي تقوم بها المديرية في المدينة من أجل مساعدة النساء الناجيات من العنف.

وقالت مديرة المديرية بسمة غطاشه ، نثمن هذا التدخل من قبل  فاعلي الخير وأصحاب المبادرات الخيرية ، وأن هذه الطرود تأتي في ظل ظروف صعبة تعاني منها مدينة يطا، وأن المديرية تقدم الشكر لهم، وتؤكد على أن أبواب الشراكة مفتوحة مع جميع المؤسسات  والمبادرات الخيرية افرادا وجماعات لنتسطيع معا تقديم الخدمات وخدمة الفئات المستحقة.

مرشدة حماية المرأة والطفولة بمديرية تنمية يطا رائدة الدراويش، قالت خلال تسلمها للطرود إن الشراكة المتكاملة بالميدان في ظل هذه الظروف، هي أكبر إنجاز، وهذه المبادرات دليلا على التكاملية بالعمل وعلى أن التكافل الاجتماعي ما زال يكبر في يطا وأهلها أصحاب المبادرات والعمل المجتمعي.

وتابعت الدراويش أن قسم حماية المرأة بمديرية يطا، على تواصل دائم مع كافة الشركاء من أجل توفير كافة الاحتياجات ووفق الإمكانيات المتاحة للنساء الناجيات من العنف، وهذا التدخل هو استكمال لسلسلة من التدخلات السابقة، معربة عن أملها مواصلة  تقديم الدعم  للوصول لأكبر عدد ممكن من النساء.

#وزارة التنمية #النساء #العنف

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