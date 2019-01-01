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لاعب فلسطيني يخطف الأنظار في الدوري الإسباني

الأحد 25 أبريل 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب فلسطيني يخطف الأنظار في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

خطف النجم الفلسطيني أمير بلال أبو قمر, الأنظار في الأسابيع الأولى من الدوري الإسباني "تحت 17 عاما", عقب عروضه الرائعة مع ليفانتي.

وكان أبو قمر "16 عاما", قد انضم لصفوف ليفانتي عام 2019, قبل أن يقدّم أوراق اعتماده سريعا مع الفريق, ما دفع المدرب لتصعيده لفريق "تحت 17 عاما" في الفترة الأخيرة.

وشارك اللاعب الشاب مع ليفانتي في الدوري خلال مباريات إيبار وإلتشي وأتلتيكو مدريد حتى الآن, إذ سجل هدفا ضد الأخير وصنع مثله, مؤكدا أنه ورقة أساسية لا غنى عنها في صفوف فريقه.

يشار إلى أن أبو قمر يجيد اللعب في مركزي خط الهجوم والأجنحة, وسبق له تمثيل عدة أندية تركية أبرزها بشكتاش وإسطنبول باشاك شهير.

#أمير أبو قمر

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