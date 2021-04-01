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6 مباريات بافتتاح بطولة القدس الرمضانية

الأحد 25 أبريل 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 مباريات بافتتاح بطولة القدس الرمضانية



غزة / سما /

تجري مساء الأحد, ست مباريات على ملاعب قطاع غزة المعشبة, في افتتاح منافسات بطولة "القدس" الرمضانية.

ويلعب غزة الرياضي مع اتحاد الشجاعية على ملعب فلسطين بغزة, وفلسطين مع بيت حانون الأهلي على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

كما يلتقي خدمات الشاطئ مع بيت لاهيا على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع, والتفاح مع الزيتون على ملعب اليرموك بغزة.

كذلك يواجه شباب الزوايدة نظيره خدمات دير البلح على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, بينما يتحدى اتحاد خانيونس منافسه جماعي رفح على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

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#بطولة القدس #رمضان #البطولة الرمضانية

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