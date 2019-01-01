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ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام

الأحد 25 أبريل 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم الأسير عماد سواركة الذي يواصل إضرابه منذ (39) يومًا، إضافة إلى الأسيرين مصعب الهور، والصحفي علاء الريماوي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسير سواركة (37 عامًا) من أريحا، شرع في إضرابه عن الطعام منذ 18 آذار/ مارس 2021، وذلك بعد أن أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد، هو الثالث منذ اعتقاله في تاريخ تموز/ يوليو 2020.

وأكد نادي الأسير أن الأسير سواركة وهو أسير سابق وأب لخمسة أطفال، يواجه وضعًا صحيًا صعبًا يتفاقم مع مرور الوقت، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في زنازين سجن "عسقلان"، حيث نُقل إليه عقب إعلانه للإضراب، لافتًا إلى أنه وحتى الآن لا توجد حلول جدية بشأن قضيته.

ويواصل الأسير مصعب الهور (33 عامًا) من الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم (13) على التوالي، وشرع في إضرابه في الـ13 من نيسان الجاري، ويقبع في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، علمًا أنه معتقل منذ عام 2019، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، ومتزوج وأب لطفل.

كما يواصل الأسير الصحفي علاء الريماوي من رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(5) على التوالي، حيث جرى نقله أمس من مركز توقيف "عتصيون" إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي.

الريماوي هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 11 عامًا، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، اعتقله الاحتلال في 21 نيسان الجاري على خلفية عمله الصحفي، وأعلن إضرابه منذ اليوم الأول من اعتقاله.

#اضراب عن الطعام #أسرى #نادي الأسير #الاحتلال

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