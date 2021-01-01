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السيسي يتحدث عن غاية مصر "الأسمى" من تحرير سيناء من الإسرائيليين (فيديو)

الأحد 25 أبريل 2021 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يتحدث عن غاية مصر "الأسمى" من تحرير سيناء من الإسرائيليين (فيديو)



القاهرة / وكالات /

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الحرب لاسترداد سيناء لم تكن غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى".

وأكد السيسي، أن "سيناء تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين، وأن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا، فلم تكن أبدا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى".

وتابع  السيسي "أن ذكرى استرداد سيناء ذكرى مجيدة تمثل منبعا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء ومثالا يحتذى به".

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في الذكرى الـ39 لتحرير سيناء، أن معركة تحرير سيناء درس في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشعارات، موضحا أنه "يؤكد للعالم أجمع ما أثبتته دروس التاريخ من أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعي للتقدم والازدهار".

#السيسي #سيناء #اسرائيل #السلام

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