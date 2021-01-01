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وزيرة الصحة: 16 وفاة و714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1952 حالة تعاف

الأحد 25 أبريل 2021 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 16 وفاة و714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1952 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 16 وفاة و714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1952 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: طولكرم 1، نابلس 3، جنين 2، الخليل 1، إضافة لتسجيل 9 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 41، نابلس 153، سلفيت 17، طوباس 14، جنين 57، قلقيلية 8، بيت لحم 26، ضواحي القدس 4، الخليل 30، رام الله والبيرة 55، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 305.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 115، نابلس 74، سلفيت 16، طوباس 33، جنين 70، قلقيلية 66، بيت لحم 14، ضواحي القدس 80، الخليل 77، رام الله والبيرة 60، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 1335.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 151 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة الغربية 415 مريضا، مبينة أن التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، قالت الكيلة إن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 170.109، بينهم 34.880 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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