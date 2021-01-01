بلدية غزة تشرع بتطوير عدة شوارع بمنطقة العودة شمال غرب المدينة

غزة / سما /

شرعت بلدية غزة عدة شوارع بمحيط المدارس في منطقة العودة بحي النصر شمال غرب المدية ضمن جهود تطوير البنية التحتية وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة.

وأفادت البلدية أن المشروع يشمل؛ تطوير المنطقة المذكورة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 11,250 متراً مربعاً ويتضمن إنشاء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحي، وشبكة إنارة في المنطقة، وتبليط المنطقة ببلاط الانترلوك.

وأضافت أن المنطقة تعاني من تردي في البنية التحتية ويخدم المشروع عدة مدارس وأهالي المنطقة، وتم اختبارها للتطوير وفقا لعدة معايير أهمها أنها تخدم عدد كبير من المواطنين وعدة مدارس في المنطقة.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 349 ألف يورو بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، فيما تبلغ مدية التنفيذ 150 يوماً من تاريخ بدء التنفيذ.

وكانت البلدية قد عقدت لقاءً تشاورياً مع أهالي المنطقة ضمن تعزيز دور المواطنين في عملية اتخاذ القرار وناقشت تفاصيل المشروع وسبل التعاون في تنفيذه، وأخذ أراء المواطنين توصياتهم خلال مرحلة التنفيذ.

ولفتت البلدية أن المشروع ينفذ ضمن حزمة مشاريع لتطوير البنية التحتية بدأت البلدية بتنفيذها خلال الشهر الماضي وتشمل؛ تطوير المنطقة المحصورة بين شوارع الجلاء وفلسطين وغسان كنفاني وصلاح خلف بحي الشيخ رضوان، وتطوير جزء من شارع كردش بحي الشيخ عجلين، وشارعين بمنطقة تل الهوا.

وكذلك تشمل؛ تطوير شارع نيلسون منديلا، وتطوير الشارع المقابل لجامعة غزة بحي الزيتون، ومنطقة الصابرين بحي الرمال الشمالي، وتطوير المنطقة المحصورة بين شوارع الجلاء واليرموك وكمال ناصر وخالد الحسن.