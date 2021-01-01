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الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات القادمة للتعامل مع تفشي كورونا ..

الأحد 25 أبريل 2021 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات القادمة للتعامل مع تفشي كورونا ..



غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم في تصريحات انه خلال الأسبوع الحالي سنكون مع تقييم للإجراءات المتخذة مؤخراً وبناءً عليها، سنعلن عن إجراءات جديدة .

واعرب البزم في تصريحات صحفية عن أمله بأن يكون التقييم إيجابياً حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات تُمكن المواطنين من التعامل مع المناسبات القادمة.

وشدد البزم على ان الأسبوع الحالي مهم جداً، في تقييم الحالة الوبائية، إما باتخاذ إجراءات تكون مناسبة، تساعد المواطنين بالتعامل مع العشر الأواخر من رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك وإما بتشديدها وهذا منوط بتحسن الحالة الوبائية والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

واكد ان الفيصل الذي يمكن أن يُخرجنا من الإجراءات المتخذة هو أن يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية حتى نحاصر الحالة الوبائية، وكلما تحسنت الحالة الوبائية كلما خففنا الإجراءات وكلما ساءت هذه الحالة كلما شددنا الإجراءات.

#الداخلية بغزة #فيروس كورونا #اياد البزم

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