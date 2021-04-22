الثقافة العربية تنظّم 8 جولات في "باص حيفا بيروت" في ذكرى احتلال مدينة حيفا

نظّمت جمعيّة الثّقافة العربيّة ثماني جولات في مدينة حيفا ضمن نشاطها السّنويّ "باص حيفا بيروت" في ذكرى سقوط واحتلال مدينة حيفا، يومي الخميس 22.4.2021 والجمعة 23.4.2021 مسترجعةً فيها تاريخ المدينة ومناطقها المختلفة ابتداءً من حيّ الألمانيّة ووصولًا إلى الحلّيصة، مرورًا بوادي الصّليب ووادي النّسناس وستيلا ماريس وشارع يافا وشارع عبّاس، بمشاركة ما يزيد عن 250 مشاركًا ومشاركةً في الجولات وبمرافقة مرشدين باحثين وباحثات في تاريخ المدينة وجغرافيّتها.

وانطلقت الجولة الأولى صباح يوم الخميس من حيّ الألمانيّة بإرشاد الباحثة روضة غنايم، الّتي تحدّثت عن توثيق التّاريخ الشّفويّ عمومًا، والفلسطينيّ خصوصًا، وقصص العائلات الّتي عاشت في حيّ الألمانيّة قبل النّكبة، متطرّقةً لقصص عائلاتٍ ألمانيّة عاشت في الحيّ وعاصرت النّكبة وما زالت تساهم في توثيق الحقائق حول ما ارتكبته قوّات الاحتلال آنذاك.

أمّا الجولة الثانية فكانت في حيّ شارع عبّاس مع النّاشطة والصحافيّة نضال رافع، الّتي تحدّثت عن تاريخ الشّارع والعائلات الّتي سكنت الحيّ، متناولةً قصّتها الشّخصيّة الّتي وثّقتها بفيلم وثائقيّ تمّ تحويله إلى مسرحيّة، حول عودة عائلة "أبو غيدا" الّتي بنت البيت الذي كانت تسكنه رافع وعائلتها، وزيارتهم إلى المنزل الّذي هجّروا منه قسرًا.