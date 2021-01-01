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كوخافي يلغي زيارته لواشنطن تحسبا من تطورات دراماتيكية : إذا هدأت القدس ستهدأ غزة

الأحد 25 أبريل 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يلغي زيارته لواشنطن تحسبا من تطورات دراماتيكية : إذا هدأت القدس ستهدأ غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الأركان بالجيش أفيف كوخافي قرر إلغاء زيارته المقررة إلى واشنطن، وذلك في ضوء تقييم الوضع الأمني ولصالح استمرار الاستعداد للتطورات المحتملة.
 
وأوضح المتحدث أنه رغم إلغاء زيارة كوخافي لواشنطن غير أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي سيعقدون اجتماعات مع مسؤولين بالجيش الأمريكي.
 
وبحسب المتحدث، سيتوجه رئيس شعبة المخابرات، اللواء تمير هايمان، ورئيس شعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، اللواء تال كالمان، إلى الولايات المتحدة الليلة لعقد عدد من الاجتماعات مع كبار قادة الجيش الأمريكي.
 
ومنذ الجمعة أطلقت الفصائل المسلحة في قطاع غزة حوالي 36 صاروخا صوب الغلاف، إسنادًا للمواجهات الدائرة في القدس، بدوره قصف الجيش مواقع للمقاومة في غزة.

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