الاحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء وشبكات المياه خلال آذار

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.66% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بشهر شباط 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 109.29 مقارنة بـ 108.57 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.34%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.38%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بالشهر السابق.

إلى ذلك سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.64% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بشهر شباط 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 108.89 مقارنة بـ 108.20 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.34%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.37%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بالشهر السابق.

وأشار البيان إلى أن أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.72% خلال الشهر ذاته مقارنة بشهر شباط 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 108.61 مقارنة بـ 107.83 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.27%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.53%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بالشهر السابق.

وحسب البيان سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بشهر شباط 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.55 مقارنة بـ 107.53 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وسجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.21%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.10%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.23%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بشهر شباط 2021، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 118.11 مقارنة بـ 117.63 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.24%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.39 مقارنة بـ 109.04 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100)، أما على مستوى شبكات المياه، فسجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.61 مقارنة بـ 121.53 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

إلى ذلك سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.12% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بشهر شباط 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.23 مقارنة بـ 109.10 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).