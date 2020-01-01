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يملكها فلسطيني..شركة EV ELECTRA تحتفي بإطلاق سيارتها الكهربائية

الأحد 25 أبريل 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يملكها فلسطيني..شركة EV ELECTRA تحتفي بإطلاق سيارتها الكهربائية



بيروت /سما/

 أحيت شركة EV Electra التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الفلسطيني – اللبناني، السيد جهاد محمد، أمس، احتفالها بإطلاق سيارتها الكهربائية QUDS Rise 2022 التي تم عرضها على الجمهور، لأول مرة، ما مكّنه من التقاط صور من داخل السيارة في خلدة بفندقla Siesta بحضور حشد من العاملين في الشركة.
وتفاعل جهاد محمد مع أسئلة الصحافيين، وكشف النقاب عن مواصفات السيارة الكهربائية وسعرها الرخيص، وتصميمها الرياضي، وأشار الى حجم التسهيلات في عملية الدفع، وعن تركيب ما يقل عن 100 محطة لشحن السيارة في لبنان، وعبر عن تفاؤله بمستقبل لبنان، مشيراً الى ان شركته سوف توفر فرص عمل للكثير من اللبنانيين، مؤكداً انه سيبذل المزيد من الجهود، من أجل إنجاح مشواره العملي، من خلال الاستمرار في التطوير والارتقاء، ووعد بمفاجآت قادمة سيتم كشف النقاب عن فحواها في الأيام المقبلة.

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