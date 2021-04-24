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العراق..لحظة كارثة انفجار الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب في بغداد (فيديو)

الأحد 25 أبريل 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق..لحظة كارثة انفجار الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب في بغداد (فيديو)



بغداد/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصورا تظهر فيه لحظة انفجار اسطوانات الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب في العاصة العراقية بغداد، والذي خلف عشرات القتلى وومالصماربين. 

وتظهر، في مقطع الفيديو، ألسنة اللهب خلال اشتعال المستشفى، كما يظهر الانفجار واضحا برفقة دويه الذي كان مسموعا في محيط المستشفى.


وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بإخلاء المرضى واخماده.

وأفادت وسائل اعلامية في العراق بمقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي جنوب شرقي بغداد.

وكشف مصادر طبية عراقية أن حصيلة القتلى وصلت إلى 55 قتيلا ًإثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار اسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد، ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.

#مستشفى ابن الخطيب #بغداد #العراق #حادثة مستشفى ابن بغداد

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