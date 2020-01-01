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غزة: قرار بإعفاء الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص لعام 2020

الأحد 25 أبريل 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: قرار بإعفاء الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص لعام 2020



غزة / سما /

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام "المكتب الإعلامي الحكومي" عن إعفاء جميع الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص للعام 2020، وتخفيض بنسبة %50 لأجهزة البث الفضائي (SNG).

وقال تصريح صادر عن الوزارتين  اليوم الأحد، إن قرار الإعفاء جاء انسجاماً مع حزمة التسهيلات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، التي جاءت لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وذكر أن الإعفاء جاء أيضًا تقديراً للدور الذي تقوم به الاذاعات المحلية وشركات البث الفضائي من جهد كبير لنشر الوعي ورفع مستوى الاهتمام والمتابعة لدى الجمهور الفلسطيني، للتخفيف من حدة الاصابات، وزيادة مستوى الالتزام بالإجراءات والاحتياطات الوقائية التي تُصدرها الجهات المختصة.

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