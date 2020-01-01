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للمرة الأولى.. الشيوعي اللبناني يكشف اسم قائد عملية تصفية ضابط استخبارات إسرائيلي

الأحد 25 أبريل 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى.. الشيوعي اللبناني يكشف اسم قائد عملية تصفية ضابط استخبارات إسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

كشف الحزب الشيوعي اللبناني بعد عشرات الأعوام عن هوية منفذ عملية "أبو النور" التي نجح أحد عناصره خلالها في إعدام مسؤول الاستخبارات العسكرية "الموساد" في منطقة البقاع الغربي اللبنانية عام 1984.

ونشر الحزب معلومات سرية عسكرية تكشف للمرة الأولى تحدثت عن كواليس وتفاصيل العملية العسكرية ضد إسرائيل وعن أحد أبرز عناصرها.

ونفذت المجموعة عملية أبو النور يوم 23 أيلول 1984 في منطقة مجدل بلهيص، حيث نصب مقاتلو الحزب في "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" كمينا محكما للمسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي ولمرافقيه وتمكنوا من قتلهم عن بكرة أبيهم.

وكشف الحزب الشيوعي اللبناني الذي قاد جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، هوية أحد المنفذين وهو الشهيد عيسى عبد اللطيف عيسى الذي تمكن من خداع القائد الاستخباراتي الإسرائيلي وجره للوقوع مع مرافقيه في كمين محكم قضى عليهم.

وبعد هذه العملية النوعية المؤلمة، قامت المخابرات العسكرية الإسرائيلية بملاحقة عيسى لسنوات حتى استطاعت من قتله عام 1992.

وأبو النور هو ضابط موساد إسرائيلي كان مسؤولا عن منطقة البقاع الغربي.

#الحزب الشيوعي اللبناني #اغتيال #ضابط موساد #اسرائيل #لبنان #الشهيد عيسى عبد اللطيف عيسى
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