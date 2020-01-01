لهذا السبب.. لم يرد الجيش الاسرائيلي على إطلاق الصواريخ من غزة الليلة

القدس المحتلة/سما/

أثار عدم رد الجيش الإسرائيلي على سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة الليلة تساؤلات في الوسط الإسرائيلي.



قناة كان العبرية قالت إن قرار عدم الرد على إطلاق الصواريخ أمر غير معتاد، حيث إنه من الممكن تفسيره في غزة على أنه ضعف، ومن جهة ثانية هو مبرر بأن التصعيد في الجنوب ممكن دائمًا".



وشددت القناة العبرية على أن الهدف يجب أن يكون الآن هو قطع حلف القدس- غزة.



وبحسب القناة 20 العبرية، فإن 40 صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت القناة إن "وزير الجيش بني غانتس الذي وعد برد قاسٍ يقوض مفهوم الردع إذا استمرت حماس على هذا النحو فإنها لن تنتصر في شرق القدس فقط، بل ستنتصر في عكا ويافا وحيفا".

وكان المتحدث باسم الجيش زعم رصد قواته لصاروخ سقط داخل القطاع، ونتيجة للإطلاق، تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط.



ومنذ الجمعة أطلقت الفصائل المسلحة في قطاع غزة حوالي 36 صاروخا صوب الغلاف، إسنادًا للمواجهات الدائرة في القدس، بدوره قصف الجيش مواقع للمقاومة في غزة.

