سموتريتش: ربما حان الوقت لاستبدال نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

هاجم زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلال سموتريتش، رئيس الوزراء نتنياهو، بسبب تصريحاته الداعية لتهدئة الاوضاع في القدس وقطاع غزة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.



وقالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الاحد، إن عضو الكنيست بتسلال سموتريتش، كتب الليلة على حسابه بتويتر: "إنه ربما حقا حان الوقت لاستبدال نتنياهو".



وبحسب القناة، أضاف سموتريتش بتويتر: "بعد عمليات أمنية كثيرة، وعمليات اعتداء على المستوطنين اليهود بالقدس، وبعد إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف، نتنياهو دعا إلى تهدئة الخواطر من قبل كافة الأطراف".

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