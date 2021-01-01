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الكشف عن مستقبل المواجهات الإسرائيلية الإيرانية

الأحد 25 أبريل 2021 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مستقبل المواجهات الإسرائيلية الإيرانية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة عبرية، مساء السبت، أن خطوات إسرائيل الأخيرة لمواجهة إيران تواجه الفشل.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيل تستعد لإطلاق حملة دبلوماسية وأخرى أمنية بشأن إيران، وهو ما يقوم به الوفد الإسرائيلي، رفيع المستوى، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، حاليا، بقيادة رئيس جهاز الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، وشخصيات عسكرية أخرى.

وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن تلك الزيارة ستكون المحاولة الإسرائيلية الأخيرة للتأثير على الموقف الأمريكي الخاص بالمفاوضات الجارية بين القوى العالمية وإيران، والتي تجرى في فيينا، لافتة إلى أن تلك المحاولات لا تملك فرصا جيدة للنجاح، ومن المرجح أن تبوء بالفشل.

وأوضحت الصحيفة أن الجهود الإسرائيلية الأخيرة كلها، والتي تدفع من خلالها بمحاولة إقناع إدارة الرئيس جو بايدن، بالعدول عن محاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران من جديد، لن تجدي نفعا.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل ستعمد، قدر الإمكان، على الدفع بإجراء تعديلات على الاتفاق النووي، خاصة ما يتعلق بمراجعة رفع القيود المفروضة على المشروع النووي الإيراني بعد عقد، وتعزيز المراقبة والسيطرة الدولية على الأبحاث والتطوير، وتخصيب اليورانيوم.

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