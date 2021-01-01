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السيسي يعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد

الأحد 25 أبريل 2021 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد



القاهرة/سما/

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وتبدأ حالة الطوارئ بموجب القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل 2021 ميلادية.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر، كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

#عبد الفتاح السيسي #القاهرة #حالة الطوارئ

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