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مصر: انفصال عربة قطار بالإسكندرية

الأحد 25 أبريل 2021 07:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: انفصال عربة قطار بالإسكندرية



القاهرة/سما/

شهدت سكك حديد مصر في ساعة مبكرة من صباح الأحد حادثا جديدا، حيث انفصلت عربة من قطار أبوقير المتجه إلى القاهرة، من دون وقوع إصابات.



ووفقا لمصدر أمني تحدث لموقع سكاي نيوز عربية، فإن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا بانفصال عربة من قطار أبوقير القاهرة قبيل محطة المعمورة (شرقي الإسكندرية) وتم السيطرة على الموقف وإعادة العربة للقطار وتسيير حركة القطارات في مدة لم تتجاوز ساعتين.


وتداول شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إعادة العربة للقطار.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية عدد من حوادث القطارات راح نتيجتها عشرات القتلى ومئات المصابين.

#مصر #الاسكندرية #انفصال عربة #القاهرة

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