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الإعلام الانجليزي يسلط الضوء على غضب محمد صلاح (فيديو وصور)

الأحد 25 أبريل 2021 06:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الانجليزي يسلط الضوء على غضب محمد صلاح (فيديو وصور)



لندن/سما/

سلطت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية أبرزها صحيفة "ذي صن" الضوء على حالة الغضب التي انتابت المصري محمد صلاح، بعد نهاية مباراة فريقه ليفربول ومضيفه نيوكاسل بالتعادل 1-1.

ونشرت الصحيفة البريطانية، صورا لصلاح، ومعالم الغضب ظاهرة عليه، قبل أن يغادر فورا أرضية الملعب إلى نفق اللاعبين دون أن يصافح أحدا.


ورغم افتتاح ليفربول باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق صلاح، عادل نيوكاسل النتيجة عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر جوزيف ويلوك.

#محمد صلاح #غضب محمد صلاح #ليفربول #ليفربول ونيوكاسل

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