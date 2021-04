ريال مدريد يسقط في فخ التعادل مع ريال بيتيس..فيديو

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه ريال بيتيس (0-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك وترجمة الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين على مدار دقائق المباراة، لتنتهي كما بدأت من دون أهداف.

HIGHLIGHTS | @hazardeden10 returns as @realmadriden and @RealBetis_en share the points. ⚖️



???? #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/aY8doutC22