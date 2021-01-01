جرائم اطلاق نار :إصابات في أم الفحم والفريديس

أم الفحم/سما/

أصيب رجل يبلغ من العمر 42 عاما وفتى (11 عاما)، مساء السبت، بجراح خطيرة ومتوسطة، جراء إصابتهما بعيارات نارية في مدينة أم الفحم.

ووقعت الجريمة في حي الميدان، ووصلت طواقم الإسعاف من مركز النور الطبي وقدّمت الإسعاف والعلاج الميداني، ونُقِلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يدعي ناشروه أن السيارة التي أُطلق منها النار وُجدت في أحد الأحراش القريبة تلتهمها ألسنة النيران.

وأفاد مصادر محلية أن أحد المصابين من عائلة جعّو إغبارية في المدينة التي فقدت 4 من أولادها بجرائم قتل سابقة، والمصاب الآخر كان طفلا مارًا من الطريق.

وفي سياق متّصل، أصيب شخصان، بجراح متوسطة، جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة الفريديس.

وتم نقلهما إلى مستشفى "هيلل يافه"، ويبلغ المصاب الأول (29 عاما) والمصاب الآخر (23 عامًا)، وحالتهما متسوطة مستقرة.